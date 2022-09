Cislago, Elisa campionessa con due ex compagne di liceo al quiz “Reazione a catena”

Cislago, Elisa campionessa con due ex compagne di liceo al quiz “Reazione...

CISLAGO – Sono molti i cislaghesi che ieri sera sintonizzati su Raiuno hanno riconosciuto tra le concorrenti del quiz preserale “Reazione a catena” la cislaghese Elisa.

Ha partecipato con le ex compagne di liceo Letizia Bianchini di Venegono Inferiore, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino. Il team ha scelto come nome “Tre e un quarto” per ricordare l’amica Giulia rimasta a casa.

Nel primo gioco Elisa ha rotto il ghiaccio tentando di indovinare la parola misteriosa e con la squadra nei diversi giochi è riuscita a superare il montepremi accumulato dai campioni.

Nel gioco finale per cercare di conquistare il titolo le ragazze hanno a disposizione 60 secondi per indovinare 10 parole ed è proprio la cislaghese ad avere la posizione centrale. Con 15 parole esatte Elisa conquista con le compagne il titolo di campionesse.

Sono arrivate all’ultima catena con 142 mila gettori d’oro scendendo a 2.219 mil euro per l’ultima parola: indovinando Novella (avendo a disposizione patata e notizia) hanno vinto 1.110 in gettoni d’oro. Stasera torneranno a giocare con la guida di Marco Liorni.

