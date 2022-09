x x

SARONNO – Grande mobilitazione nella notte per il ventenne che ha raggiunto il tetto della Prepositurale. Al momento sono poche le informazioni sull’accaduto ma l’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino quando è stato richiesto dei mezzi di soccorso in piazza Libertà.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i carabinieri della compagnia cittadina hanno trovato un ventenne, che verosimilmente aveva bevuto un po’ troppo, sul tetto della Prepositurale. Si era arrampicato sfruttando i pluviali fin sul tetto senza riuscire poi a scendere. Sono iniziate subito le operazioni di soccorso con un’autoscala dei vigili del fuoco che ha raggiunto il giovane. Non è mancata la piena collaborazione della Comunità pastorale per permettere che le operazioni di soccorsi si svolgessero al meglio. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che appena il giovane è tornato a terra l’ha sottoposto ad alcuni accertamenti

Era sostanzialmente illeso ma è stato portato all’ospedale di Saronno per accertamenti. L’emergenza si è così conclusa intorno alle 4:40.

