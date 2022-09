x x

CISLAGO – Per la terza volta campionesse Letizia, Carolina e la studentessa cislaghese Elisa. La squadra delle “tre e un quarto”, per ricordare l’amica Giulia rimasta a casa, si conferma con il titolo di campionesse per la terza serata consecutiva durante il quiz televisivo Reazione a Catena. Dopo aver portato a casa, nella serata di ieri, 60mila euro di montepremi, la serata di oggi si è conclusa con nessun nuovo guadagno.

Questa volta le tre amiche si sono scontrate con l’osso duro della squadra delle “Copia-incolla”: la situazione sembrava a loro sfavore per i primi round, ma durante l’intesa vincente hanno dominato con quindici parole indovinate. Hanno affrontato la catena finale con 84mila euro di partenza, ma dopo due errori e un indizio comprato il montepremi si è ridotto a 10.500 euro.

La parola della serata, “minestrone”, però, non è stata indovinata, lasciando le tre ragazze senza premio, ma con il titolo di campionesse.

15092022

