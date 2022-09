x x

CISLAGO – Hanno conquistato il titolo di campionesse per la seconda sera consecutiva ma soprattutto, indovinando la parola finale, si sono aggiundicate un montepremi di 60 mila euro, che si aggiunge a quello di 1.100 euro della prima serata. Nuovo successo al quiz preserale condotto da Marco Liorni per la bella studentessa Elisa Ferrazzano che vive a Cislago.

La cislaghese è in gara nella squadra “Le tre e un quarto” (nome scelto per omaggiare l’amica Giulia rimasta a casa) con le ex compagne di classe Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino.

Dopo aver superato l’altra squadra, I tre caffè, le campionesse arriva al gioco finale con un montepremi di 120 mila euro, lo dimezzano per chiedere un aiuto ma indovinano la parola “Formato” conquistando tutto il bottino di gettori d’oro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn