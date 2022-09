x x

SARONNO – Sono un centinaio le persone che mercoledì sera hanno partecipato al Silvio Pellico a vedere ‘2040 Salviamo il pianeta!’. il docufilm di Damon Gameau che ha mostrato tante soluzioni già possibili per assicurare la vita della terra, che dovremmo adottare tutti insieme.

“Vi ringrazio per essere qui – ha commentato Valentina Rotondi, economista, ricercatrice- potevate rimanere a casa e guardare questo bellissimo film dal divano, ma invece siete venuti qui, tutti insieme. Questo in economia si chiama bene relazionale: un bene che non si consuma ma che rimane, continuando a creare benessere.”

Ha poi continuato “Dobbiamo essere comunità e affrontare la sfida del cambiamento climatico anche dal basso. Cogliamo l’occasione di quello che ci ha mostrato stasera questo film per parlare con chi ci sta attorno, diffondiamo le informazioni, creiamo una rete, siamo promotori del cambiamento”.

