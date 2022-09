x x

LOMAZZO – Sale l’attesa per la partitissima domenicale fra la capolista di Promozione, l’Esperia Lomazzo, ed il Fbc Saronno con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con importanti inserimenti. A quelli di Goia, Pelucchi e Marzeglia dei saronnesi, l’Esperia Lomazzo “risponde” con Eduardo Romeo, che farà parte della rosa per la stagione 2022-2023.

Edu, esterno offensivo classe 1998, proviene dall’Ardor Lazzate. Nella scorsa stagione ha militato nel Lissone, nel campionato di Promozione, mettendo a referto 10 reti e numerosi assist. Per Romeo e il presidente Luca Rossetti si tratta di un ricongiungimento, dopo l’esperienza insieme nel Real San Fermo.

Dice Rossetti: “Ho voluto fortemente l’arrivo di Edu, perché è un giocatore che ho avuto in giovanissima età e che conosco molto bene. Sono certo che con il giusto atteggiamento le sue indiscutibili qualità tecniche saranno preziosissime per raggiungere i nostri obiettivi”.

Rilevail direttore sportivo Stefano D’Ulivo: “Con l’arrivo di un giocatore importante come Romeo andiamo ad alzare l’asticella tecnica e diamo un importante segnale sulla solidità e la lungimiranza del progetto Lomazzo”.

Romeo è cresciuto nelle giovanili del Como, ha giocato anche a Fenegrò, Morazzone, in Svizzera nel Balerna ed a Lissone.

17092022