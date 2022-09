Calcio mercato: in vista del match col Saronno, un acquisto in più per l’Esperia Lomazzo

Calcio mercato: in vista del match col Saronno, un acquisto in più...

LOMAZZO – Il Fbc Saronno in questi giorni si è rafforzato con alcuni nuovi giocatore, e l’avversaria domenicale – l’attuale capolista di Promozione, Esperia Lomazzo – è tornata anch’essa sul lercato per ampliare la propria rosa dei “giovani”.

Esperia Lomazzo, si legge in una nota, è lieta di comunicare che Christian Leone farà parte della rosa per la stagione 2022-2023. Christian, centrocampista classe 2001, proviene dalla Varesina, nell’ultima stagione ha giocato nell’Olimpia e nel Morazzone”. Rileva il direttore sportivo dell’Esperia, StefanoD’Ulivo: “L’arrivo di Leone completa il reparto di mediana, siamo felici di aver aggiunto alla nostra rosa questo giocatore che sia per qualità tecniche che umane rappresenta la tipologia di giocatori che cerchiamo”.

Esperia e Fbc Saronno si affrontano domenica pomeriggio allo stadio di Lomazzo per la terza giornata di Promozione.

