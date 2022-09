x x

SARONNO – Sulla Varesina si decidono le sorti delle semifinali di serie A1 Softball, entrambe ferme sull’1-1 nelle serie. Il duello tra Rheavendors Caronno ed Mkf Bollate in diretta su Fibstv.it ed Ms Channel. Nel play-out Head Reborn Sestese ad un solo successo dal mantenere la categoria.

Qui Saronno

Dopo 40 punti segnati in due gare la serie che più di tutte ha visto gli attacchi protagonisti si sposta sul diamante di Saronno, vero e proprio fortino per le nerazzurre che quest’anno tra le mura amiche hanno perso solamente una partita. Le premesse sono quelle di assistere ad un sabato (ed eventualmente ad una domenica) di grande spettacolo: nel primo atto, di scena in Romagna, Forlì ha dimostrato la consueta tenacia sopperendo alla mancanza della lanciatrice straniera con un attacco che ha permesso di strappare una fondamentale gara 1 in rimonta. Veronica Onofri (3-4, 6 RBI) e Martina Laghi (4-5) saranno pedine fondamentali per dare protezione a Beatrice Ricchi a cui, dopo un fuoricampo battuto, Saronno non ha concesso lanci potenzialmente letali. Dall’altra parte Saronno può contare su un lineup infinito: Arianna Nicolini, Longhi, Brugnoli, Armirotto, Rotondo e Lozada hanno già battuto almeno quattro valide in questa semifinale.

Qui Caronno

Sempre in parità, ma con modalità diverse, anche la serie tutta lombarda tra Caronno e Bollate. In gara 1 Bollate ha concentrato tutti i suoi punti (7) in una sola ripresa, mentre la seconda partita come da pronostico è stato un duello rusticano tra Yilian Tornes e Veronika Peckova, deciso da un solo giro di mazza di Alicart fondamentale per Caronno per mantenere la serie in equilibrio. L’impressione è che le indicazioni uscite dal campo di Bollate lo scorso weekend siano piuttosto attendibili: quando è in giornata Laura Bigatton (one-hitter in cinque riprese) è avversaria estremamente ostica nella partita delle italiane e alla Rheavendors non è bastato neppure il vantaggio numerico di poter alternare tre lanciatrici italiane. Per Caronno, che cerca la prima Italian Softball Series della sua storia, gran parte delle fortune passano dunque da Tornes, miglior lanciatrice nella Serie A1 2022 secondo le statistiche, e l’attesissimo rematch contro Peckova potrà indirizzare la serie in modo definitivo. Gara 3 e 4 della serie tra Rheavendors Caronno ed Mkf Bollate saranno visibili su FIBS TV in versione integrale con pre e post partita a partire dalle 16:45 e su MS Channel (canale 814 Sky) dalle 19:30.

Programma

Sabato 17 settembre

Inox Team Saronno – Poderi dal Nespoli Forlì ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

Rheavendors Caronno – Mkf Bollate ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

Banco di Sardegna Nuoro – Head Reborn Sestese ore 17 (ev. +30′ dopo la fine di gara 1)

(foto: Irene Costa, Mkf Bollate, mostra un bunt su un lancio di Bianca Messina Garibaldi della Rheavendors Caronno in occasione di gara 1 della semifinale scudetto)

