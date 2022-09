x x

SARONNO – “Li ho visti in giardino, si aggiravano con circospezione. Non li avevo mai visti. Istintivamente sono uscito e gli ho chiesto cosa volessero e cosa ci facessero lì”. Così un ventenne saronnese racconta il tentativo di intrusione che ha fatto sfumare ieri pomeriggio. Lo studente vive con i genitori in una villetta alla periferia cittadina al confine con Gerenzano nella zona di via Campo di Fiori.

Poco dopo le 16 guardando fuori dalla porta di casa sul retro ha visto i due intrusi. Erano un ragazzo giovane “che avrà avuto sui 17/18 anni” ed una donna sulla trentina. “Quando sono uscito si sono messi a correre e li ho inseguiti” continua il saronnese che però non è riuscito a raggiungere i due malviventi che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Probabilmente avevano un complice in auto che li attendeva nelle vicinanze. E’ sopraggiunta la madre del ragazzo che ha dato l’allarme facendo accorrere i carabinieri: “Hanno fatto un sopralluogo e nelle prossime ore provvederemo a sporgere denuncia”. I saronnesi hanno deciso di raccontare l’accaduto proprio per invitare i vicini e i residenti della zona a prestare attenzione per evitare spiacevoli visite.

(foto di archivio)

