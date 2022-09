x x

SARONNO – E’ Francesca Pozzoli, assessore ai Lavori Pubblici a fare un punto della situazione su Municipium l’app creata per informare i cittadini ma soprattutto per raccogliere le segnalazioni dei saronnesi.

“Il primavera il sindaco Augusto Airoldi ed io abbiamo comunicato la volontà di mettere mano alla app Municipium per ottimizzarne funzionalità ed efficacia – esordisce l’esponente della Giunta – era infatti necessaria una revisione complessiva calibrata sull’effettiva struttura degli uffici, che si trovavano a gestire anche segnalazioni di competenza specifica di altri soggetti con un dannoso aggravio di carico e inutile allungamento dei tempi per i cittadini; in passato solo una minima parte di queste segnalazioni spettavano all’area tecnica, mentre la stragrande maggioranza era di competenza diretta dei soggetti preposti, a cui il Comune doveva quindi inoltrarle.Inoltre, le tematiche assegnate ai diversi tecnici non erano opportunamente distribuite, penalizzando spesso una tempestività di gestione”.

Ma quali sono i numeri di Municipium? “Da febbraio ad agosto 2022 abbiamo ricevuto circa 500 segnalazioni, con una media di circa 70 segnalazioni al mese, che si aggiungevano a quelle ricevute nei mesi precedenti (è capitato di chiudere questa primavera segnalazioni aperte da ottobre 2021)”

“Nel mese di maggio – prosegue Pozzoli – ho provveduto ad una nuova organizzazione con una redistribuzione delle tematiche e ridefinizione delle categorie: le tematiche sono state redistribuite tra i tecnici competenti, così da limitare sovraccarichi e rallentamenti, e sono state ridefinite alcune categorie per rendere più mirate le segnalazioni da parte dei cittadini. Una novità ha riguardato i contatti diretti tra cittadini e soggetti specifici: sono state eliminate dall’app le tematiche inerenti acquedotto e fognatura, illuminazione pubblica, igiene urbana, che ora devono essere comunicate dal cittadino direttamente ai soggetti interessati ai contatti riportati nella sezione “Info utili” di Municipium:

per acquedotto e fognature segnalare ad ALFA SRL al NUMERO VERDE di pronto intervento 800434431 attivo tutti i giorni 24 ore su 24;

per servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti e simili) rivolgersi a www.amsa.it oppure scrivere sull’App PULIamo o chiamare il numero verde 800332299 attivo tutti i giorni 24 ore su 24;

per segnalazioni di eventuali guasti o altro concernente gli impianti di pubblica illuminazione si dovrà fare riferimento ai seguenti contatti: Numero verde del Call center per le segnalazioni: 800-978447; E-mail del call center per le segnalazioni [email protected] ;



Per le segnalazioni di emergenza bisogna utilizzare il numero verde, la mail si può utilizzare negli altri casi dove non ci sono problemi di emergenza o urgenza.

Non solo: in caso di abbandono rifiuti nel Parco Lura segnalare a: [email protected]; in caso di problematiche di competenza della Polizia Locale occorre scrivere a [email protected]

E riassume: “Con questa revisione il cittadino ha un rapporto diretto e più immediato con chi di competenza, che gestisce quindi il percorso necessario”

Altro tema affrontato dall’assessore quello della chiusura delle segnalazioni: “Ho sensibilizzato il personale dell’area tecnica per fornire un riscontro al cittadino in tempi più rapidi e comunque sempre prima di chiudere la segnalazione ricevuta. La risoluzione di problematiche segnalate può avvenire direttamente, oppure essere programmata con tempistiche diverse a seconda del caso singolo. Perciò una segnalazione può essere chiusa perchè l’intervento è stato eseguito, oppure perché è stato inserito nella programmazione degli interventi comunali con esecuzione in tempi più lunghi. La segnalazione rimane invece “in carico” dal momento in cui l’intervento più immediato è stato comunicato all’impresa fino alla sua effettiva esecuzione. E di questo vogliamo dare riscontro al cittadino”

Pozzoli traccia poi un bilancio dei primi risultati: “Stiamo ancora lavorando per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’app, ma i risultati di questa nuova organizzazione sono già visibili: ad oggi abbiamo dimezzato i tempi di chiusura delle segnalazioni, delle quali metà sono chiuse, un quarto già in carico ed un quarto aperte. Ringrazio il personale comunale dell’area tecnica coinvolto, partendo da chi gestisce operativamente ed arricchisce di servizi l’app Municipium. E ringrazio i cittadini che, tramite le loro segnalazioni, sono i nostri occhi in tempo reale sull’intero territorio comunale, a supporto di quanto già rilevato dal Comune stesso. Invito a consultare periodicamente la sezione “Info utili”, che viene costantemente aggiornata con comunicazioni importanti, e a rispettare le categorie individuate per aiutare a migliorare ulteriormente il servizio”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn