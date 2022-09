Calcio 2′ cat. X: vittoria in scioltezza per Cistellum sul campo della Borsanese

x x

BUSTO ARSTIZIO- Nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum è ospite della Borsanese e, dopo aver iniziato al meglio l’anno calcistico con una vittoria per 2-0 sulla Gerenzanese, si conferma anche fuori casa vincendo per 0-4.



Nel primo tempo il Cistellum inizia subito forte, dominando in lungo e in largo il match e, al 6′ della gara trova già la rete del vantaggio con Costanzo che ruba una palla sulla trequarti e con una grande azione personale in velocità supera tutti i difensori e spiazza il portiere avversario Guerrini. Spinge la squadra di Giussani e all’8′ ci prova Rimoldi, ma risponde bene Guerrini. Non tarda ad arrivare, però, il raddoppio e, un minuto dopo grazie a una bella sponda di Lobianco, Costanzo sigla lo 0-2.



Nella seconda fase di gioco l’andamento della partita è pressoché identico, infatti al 47′ Lobianco d’esperienza protegge palla e girandosi supera Guerrini siglando il terzo gol della gara. Pochi minuti dopo Rimoldi ci prova su punizione, ma la palla si stampa sul palo. Al 55′ arriva il goal del definitivo 0-4 con una grande azione corale degli ospiti che, dopo un iniziale salvataggio in extremis della linea difensiva della Borsanese, Costanzo da attaccante vero insacca sulla ribattuta e fa tripletta.



Cistellum che, dopo questa vittoria per 0-4 sulla Borsanese, sale a punteggio pieno a 6 punti, inizio straordinario per gli uomini di Mister Giussani che, inoltre, non hanno ancora subito una rete e ne hanno siglate 6 in due gare.



Borsanese-Cistellum 2016: 0-4.

BORSANESE: Guerrini, Candiani, De Bernardi, Vanoli, Colombo, Fruttarol, Candiani (14′ s.t. Raimondi), Trezzi, Ceriani (42′ s.t. Bolognini), Gagliardi, Desperati (14′ s.t. Sculco). A disp: Canavesi, Paparazzo, Pastanella, Mastrangelo, Farimal.

All. Giudici.

CISTELLUM 2016: D’auria (13′ s.t. Naccari), Roma (22′ s.t. Hati), Bonfrate, Moiana, Simone, Pusceddu (16′ s.t. Sassi), Cozzi, Costanzo (22′ s.t. Cascino), Lobianco (10′ s.t. Colombo), Rimoldi, Marazzi. A disp: Caruggi, Montan, Radice.

All. Giussani



Marcatori: 6′,9′, 55′ Costanzo (C), 47′ Lobianco (C).