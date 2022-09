x x

ORIGGIO – Domenica pomeriggio 18 settembre dalle 15 alle 17, ad Origgio militanti della Sinergia Animalista (Centopercentoanimalisti, Fronte Animalista, AVI e META Milano) hanno contestato la fiera dei rettili.

“Una mostra – spiegano gli animalisti molto simile ad uno zoo ambulante, dove gli animali sono scambiati come le figurine dell’albo dei calciatori, considerati oggetti a tutti gli effetti, per non parlare di tutti i disagi che ne derivano per queste povere creature”

Le motivazioni sono semplici: “Siamo contrari alla logica che utilizza gli animali, di qualsiasi specie, per operazioni commerciali, senza preoccuparsi del loro benessere. Ci chiediamo che vita può avere un rettile chiuso per sempre in una teca?“

Non sono mancati scambi verbali vivaci tra visitatori e militanti. La situazione è comunque sempre stata monitorata dai carabinieri presenti.