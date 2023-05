x x

CARONNO PERTUSELLA – TURATE – MONZA – Nuovo blitz dei militanti di Centopercentoanimalisti per la protesta per gli orsi del Trentino. Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio sono stati posizionati tre striscioni per boicottare i prodotti Trentini nei supermercati della zona. Gli striscioni con slogan per invitare a non acquistare articoli prodotti nella regione sono stati posizionati all’entrata di Esselunga superstore a Monza, Tigros a Caronno Pertusella (Varese) D’Ambros a Turate (Como).

Un blitz che segue quello di settimana scorsa all’Esselunga di Saronno e al Tigros di Gerenzano.

Chiaro il messaggio: “E’ necessario continuare con la campagna di denuncia e boicottaggio contro il Trentino, per salvare gli orsi apertamente minacciati”. In particolare il blitz fa riferimento alla morte dell’orso marchiato M62, orso già nella lista di quelli condannati da Fugatti. “Gli accertamenti emersi da una prima autopsia hanno indotto la Procura di Trento ad aprire un fascicolo “contro ignoti” per uccisione, e a disporre ulteriori indagini”