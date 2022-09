x x

SARONNO – Negli ultimi giorni la polizia locale ha iniziato i controlli con il telelaser per sanzionare chi esagera con l’acceleratore sulle strade cittadine.

Nel maggio scorso il comando di piazza Repubblica, infatti, si era attivato per riprendere i controlli contro gli eccessi di velocità realizzati con il telelaser. Il dispositivo non veniva utilizzato da prima del covid e così, per garantirne l’efficienza era stata predisposta la revisione in modo che da garantirne l’efficienza ed evitare contestazioni. Un input, quello di effettuare controlli sulla velocità di percorrenza delle auto, arrivato direttamente dall’Amministrazione che li ha pensati come modo per prevenire gli incidenti.

I controlli hanno interessato il transito veicolare lungo le vie Milano, Marconi, Bergamo, Piave, in direzione centro città. Sono stati 7 gli automobilisti sanzionati ma quanto gli costerà l’infrazione?

Sono stati emessi, e subito notificati, 5 verbali per il superamento del limite entro i 10 chilometri all’ora. Per i multati è arrivato un verbale da 42 euro che scendono a 29 nel caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni. Per due conducenti che hanno superato il limite di oltre 10 chilometri (ma senza superato i 40) la sanzione è stata di 173 euro che se pagata entro 5 giorni scenderà a 121,10. Per loro però è prevista anche la decurtazione di 3 punti patente ciascuno.

