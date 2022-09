x x

Un gruppo di amministratori ed ex amministratori dei comuni del nord Milano, preoccupato che le politiche a favore degli enti locali possano subire una battuta d’arresto nel prossimo governo, ha firmato un appello affinché anche dopo le elezioni si prosegua nell’applicazione del Pnrr con le stesse modalità con cui sta operando il presidente Mario Draghi.

Ecco il testo condiviso

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza promosso dal governo Draghi rappresenta una straordinaria opportunità che sta permettendo ai comuni di avviare importanti opere di ammodernamento o implementazione di strutture pubbliche importantissime per le comunità locali come scuole, asili, biblioteche, strutture per anziani, donne e disabili. Opere che le sole finanze comunali non avrebbero mai potuto sopportare, come ben sappiamo con la nostra esperienza di amministratori.

Purtroppo l’irresponsabilità di alcune forze politiche ha fatto sì che il governo cadesse proprio in un momento drammatico per l’economia e la politica interna ed internazionale.

E’ a questo punto indispensabile che le politiche del governo che uscirà dalla prossima consultazione elettorale del 25 settembre non si discostino da quella che e’ comunemente definita l’agenda Draghi e cioè dal metodo, dai programmi e dalle scadenze che Draghi e il suo governo hanno definito negli scorsi mesi.

Ogni scostamento da questa linea, ogni “rinegoziazione” o revisione di obiettivi e parametri del Pnrr sarebbe dannosissima per il Paese e le comunità locali perché metterebbe in pericolo l’utilizzo dei corposi finanziamenti destinati dall’Unione Europea all’Italia.

Ciò detto osserviamo come l’unica coalizione presente nella competizione elettorale che fa sua nella propria interezza l’agenda Draghi e pone come garanzia futura per il paese proprio la figura del nostro Presidente del Consiglio sia la coalizione Azione – Italia viva con Calenda

Elenco sottoscrittori dell’appello degli amministratori.

Gianfranco Morelli-presidente del consiglio comunale di Solaro

Walter Rolandi – già sindaco di Solaro

Diego Manenti – già sindaco di Solaro

Giancarla Marchesi – già Sindaca di Cesate

Alessia Faella – consigliere comunale di Cesate

Giuseppe de Ruvo – assessore di Bollate

Silvio d’Arco – consigliere comunale di Bollate

Alberto Milani – consigliere comunale di Garbagnate.

Paolo Zubiani

consigliere comunale di Arese

Angela Leuci

già consigliera comunale di Novate