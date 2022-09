x x

SARONNO – Grande allarme oggi pomeriggio intorno alle 18 in centro a Saronno dove un 47enne ha avuto un malore. Passanti e residenti hanno dato l’allarme facendo convergere sul posto i mezzi di soccorsi la Croce Rossa di Saronno e all’autoinfermieristica di Misinto. L’uomo si è sentito male in via Ramazzotti, all’altezza della scuola media Bascapè, e quindi per raggiungerlo un soccorritore dell’elisoccorso partito dall’ospedale Sant’Anna di Como che non poteva scendere nelle vicinanza si è calato dal cielo.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito in miglioramento tanto che l’elisoccorso, proveniente dall’ospedale Sant’Anna di Como, è atterrato al campo della Amor Sportiva ed è rimastato in attesa finchè non è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale in codice verde. Tanti i curiosi che si sono radunati per cercare di capire cosa stesse succedendo sia in via Ramazzotti sia all’Amor.

(per le foto e i video si ringraziano i nostri lettore da Antonio Cataldo e Armando Iannone)

