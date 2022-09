x x

SARONNO – Circolazione sospesa, a partire dalle 18.54 di oggi, alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna, ritardi per i pendolari sulla via del ritorno a casa. Ma cosa è successo esattamente? Lo comunica l’ente ferroviario: “E’ necessario sospendere la circolazione nella stazione di Saronno per la presenza di persone che stanno lanciando dei sassi da un cavalcavia contro i treni. Si sta attendendo l’intervento delle forze dell’ordine”.

Sono dunque in corso gli interventi dei tutori dell’ordine, obiettivo fare ripartire quanto prima il traffico ferroviario, ed anche chiarire l’accaduto. Da chiarire anche l’aspetto relativo agli eventuali danni subiti dai treni di passaggio.

Nei pressi dello scalo sono intervenuti i carabinieri per tutti i controlli del caso e sono state identificate alcune persone: il traffico ferroviario è potuto presto riprendere regolarmente.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: la stazione di Saronno centro)

19092022