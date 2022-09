x x

SARONNO – “Si è sentito un gran botto”: così un viaggiatore commenta quello che è successo nel tardo pomeriggio di ieri sul Milano-Como di Trenord quanto è passato da Saronno, preso a sassate da tre ragazzini che si erano appostati in via Morandi, nella zona accanto al cimitero maggiore, per fare il “tiro a segno”. Il bilancio di quel che è successo ieri, che alle 18.50 ha spinto l’ente ferroviario a fermare i treni alla stazione di “Saronno centro” per motivo di sicurezza, per fortuna non è particolarmente grave. Solo una carrozza è stata colpita dalle pietre ed i presunti resposabili sono stati individuati a tempo di record dai carabinieri della Compagnia cittadina, accorsi sul posto su segnalazione dei ferroviari. Si tratta di tre minorenni, forse annoiati e che avevano pensato a questa bravata che avrebbe potuto causare serie conseguenze.

Nel giro di poco il traffico ferroviario è potuto ripartire regolarmente, senza troppo ritardi.

20092022