UBOLDO – Pizzicato dalla videosorveglianza comunale mentre getta rifiuti, un cittadino è adesso finiti nei guai: il riferimetto va agli accertamenti compiuti da Comune e polizia locale in relazione ad un uboldese che ha pensato bene di sbarazzarsi “irregolarmente” di alcuni sacchetti contenenti rifiuti “organici” (c’erano resti di frutta). Sorpreso dalla videosorveglianza, si è visto recapitare una ammenda dalla vigilanza urbana, perchè è stato riconosciuto tramite le immagini delle telecamere.

L’uomo dovrà adesso paghera una multa da 60 euro per avere lasciato due sacchetti con resti di anguria in piazza San Pietro: un atto insensato, avrebbe potuto tranquillamente lasciarli fuori casa con la frazione umida, per la raccolta differenziata.

