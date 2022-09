Calcio, le altre partite locali: Sc United corsara, pari Rovellasca, goleada Airoldi Origgio. ko Amor, Turate, Gerenzanese e Tradate

x x

SARONNO / ROVELLASCA – In Prima categoria girone A 4′ giornata Laveno Mombello-Lonate Ceppino 3-1, successo della Pro Azzurra Mozzate in casa per 3-0 contro il Bosto mentre la Salus Turate ha perso in casa, 0-2, contro Gallarate. Sconfitta anche per il Fc Tradate, battuto 1-0 in trasferta dal San Michele.

Nel girone B di Prima categoria Sc United corsara sul campo della Guanzatese, 1-3 con reti United firmate da

Iacovelli, Bulzi e Bernello. Pareggio 2-2 in trasferta contro l’Albavilla per il Rovellasca 1910, gol rovellaschesi di Di Muro (foto), doppietta.

In Seconda categoria nel girone X di Varese si segnala la sconfitta interna della Cogliatese, 1-3 contro il Gorla Minore mentre la Nuova Abbiate in casa ha battuto 4-1 la Gerenzanese.

In Terza categoria goleada in trasferta dell’Airoldi Origgio, 0-4 sull’Aurora Golasecca, mentre l’Amor sportiva ha perso 5-3 in trasferta contro l’Union Oratori Castellanza.

