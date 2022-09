x x

SARONNO – Un’apertura anticipata della pista di pattinaggio sul ghiaccio: questa è la proposta che arriva dalla Saronno Servizi Ssd con lo slogan “Lo stile del ghiaccio è teatrale, divertente, artistico, atletico”. Si riparte domenica 9 ottobre con un open day per tutte le famiglie, dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito e la possibilità di noleggiare i pattini sul posto.

La pista di pattinaggio di via Piave 1 è un’apprezzata tradizione cittadina. È sempre stata un’attrazione in grado di offrire sport e divertimento non solo ai bambini, ma anche ai ragazzi e agli adulti di tutte le età durante l’inverno. È uno spazio molto amato anche dalle scuole che alternano l’ora di educazione fisica tra piscina e pattinaggio, creando così nei ragazzi interesse per diverse discipline. Da lunedì 3 ottobre saranno aperte le iscrizioni ai corsi alla reception del Palaexbo di via Piave, con un programma che sarà attivo a partire dal 10 ottobre fino al 30 marzo 2023.

Saranno disponibili:

• Corsi di pattinaggio rivolti a tutti, a partire dai quattro anni d’età, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e nella mattinata del sabato.

• Lezioni private tenute da istruttori qualificati e aperte a tutte le fasce d’età.

• Pattinaggio libero durante la settimana nelle giornate di martedì e venerdì e nei fine settimana: il sabato dalle 15 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.30.

• Corsi di hockey gestiti in collaborazione con la scuola Ice Goblins Asd.

• Pattinaggio artistico agonistico, che anche quest’anno sarà gestito in collaborazione con la scuola Ice Emotion Asd.

Completa la proposta il bar aperto tutti i giorni, a disposizione per merende e feste di compleanno ed eventi particolari.

“E’ con grande entusiasmo che apriamo con largo anticipo il Palaghiaccio – spiega Cesare Fusi amministratore unico di Saronno Servizi Ssd – l’idea è nata da una richiesta della società di hockey cittadina di allungare la stagione e dalla volontà di dare un’opportunità di sport e di intrattenimento a tutti i saronnesi. Siamo infatti convinti che questa sia una preziosa occasione per dare la possibilità a tutti i cittadini, ma soprattutto ai bambini e ai ragazzi, di usufruire di un luogo di incontro, in cui poter praticare sport all’aria aperta e in modo sano”. Viene garantita la sanificazione costante degli spazi al chiuso e dei pattini forniti a noleggio ai pattinatori.

Per informazioni sui corsi del Palaghiaccio e gli orari: PalaExBo telefono 0225061292, [email protected]

