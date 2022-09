x x

LAZZATE – Nuovi guai per chi scambia l’ex cantiere di autostrada Pedemontana, alla periferia di Lazzate, in un crossodromo: sono proseguito i controlli delle forze dell’ordine ed i carabinieri lo scorso fine settimana hanno trovato all’interno sette giovani, che stavano facendo motocross. Hanno fra i 18 ed i 26 anni, abitano a Misinto, Cantù, Cavallasca, Capiago Intimiano ed a Senna Comasco, e sono stati denunciati a piede libero per essere entrati in un’area privata, quella situata in via Rosselli. Alcuni giovani, all’arrivo delle pattuglie dell’Arma, sono riusciti ad allontanarsi e sono in corso ulteriori indagini per identificarli.

Già nel corso del mese di agosto c’erano state delle denunce, a finire nei guai quella volta erano stati quattordici giovani, per lo stesso motivo.

L’ex cantiere non è certo un’area attrezzata per il motocross ed entrare può essere molto pericoloso: nel marzo scorso si era anche verificato un incidente mortale.

(foto archivio)

27092022