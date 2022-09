x x

MILANO – “Ascoltate le parole e letto i messaggi di tutti voi sono ancora più convinto di quanto ho detto ieri. Abbiamo perso, è andata malissimo e qualcuno ha sbagliato. Pare non sia stato eletto Umberto Bossi, qualcuno mi spieghi di chi è la responsabilità della sua esclusione. Serve subito il congresso della gloriosa Lega Lombarda!” Queste le parole di Paolo Grimoldi, deputato uscente ed ultimo segretario eletto della Lega Lombarda, che si rivolge ancora ai militanti della Lega.

“Si dovrebbe smettere di chiedere ai militanti solo di fare gazebo e sarebbe servito maggior rispetto di persone, territori e della nostra Storia – spiega Grimoldi – il Congresso in Lombardia nel 2023? Mi pare tardino per fare il punto politico-elettorale e sappiamo benissimo che, a causa delle regionali, verrebbe poi rimandato al 2024. Oggi – per esempio – c’è il consiglio federale: la Lombardia non avrà rappresentanti eletti che possano dare il parere dei nostri amministratori, militanti e territori”.

“Ieri a seguito del risultato elettorale e della gestione territoriale ho chiesto – qualcuno ha travisato il nome – le dimissioni del commissario regionale. Come detto parlo solo di quello che conosco: Lombardia. Da oggi raccogliamo le adesioni, informalmente, ma diamo un piccolo segnale: basta un messaggio o un sms – pubblico o privato – se volete la convocazione del nostro congresso. Serve un momento di confronto per dare voce a tutti. Se chiedere democrazia, confronto e rappresentanza è una colpa, mi dichiaro colpevole. Ma qualcuno ha sbagliato ugualmente” conclude Grimoldi.

(foto: Paolo Grimoldi)

