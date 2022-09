x x

SARONNO – Rinviato il debutto allo stadio “Colombo Gianetti”, per il Fbc Saronno: dopo i lavori estivi, il rientro “a casa” era programmato domenica prossima per il 5′ turno del campionato di Promozione, per la gara contro la matricola Baranzatese. Ma gli ultimi sopralluoghi sul campo, rifatto di recente, hanno spinto a rimandare, anche perchè nel weekend è prevista pioggia. E così è iniziata la ricerca di un centro sportivo “alternativo”: operazione non semplice, unica possibilità che è stata trovata in Brianza. Si giocherà allo stadio di Verano Brianza, con inizio alle 15.30 coma da programma.

“Dopo tanti sforzi, non avremmo voluto rovinare tutto proprio in dirittura d’arrivo – dice, con rammarico per lo spostamento, il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio – In queste settimane, anche in collaborazione con il Comune, ci siamo molto dati da fare per potere disporre, durante la stagione, di un terreno di gioco in condizioni adeguate. Ci siamo vicini, ma giocare domenica avrebbe potuto causare seri problemi. Quindi abbiamo preso la decisione di spostarci per una volta a Verano, da dove ci è giunta la disponibilità ad accoglierci, e rinviare il debutto a Saronno al prossimo match interno. Siamo tutti molto dispiaciuti, per i tifosi, con i quali mi scuso per l’inconveniente”.

