x x

MILANO – L’artista Paola Greggio inaugura il 5 ottobre la sua mostra “Parole”, nello Spazio Big Santa Marta di Milano. La prima mostra personale della Pr e event manager che celebra i suoi quarant’anni di carriera nel mondo della comunicazione, trasformando i giornali in opere d’arte, auspicandosi punto di inizio di un nuovo percorso nel mondo dell’arte. Le opere esposte rappresentano il sodalizio tra le due fasi di vita, donando al quotidiano una vita eterna.



Parole che durano un giorno, stampate nelle colonne degli articoli dei quotidiani, evidenziate nei titoli a caratteri cubitali, sfumate nei corsivi di fondo pagina. I giornali nascono e diventano carta straccia nel giro di pochi giorni, a volte di poche ore. Paola Greggio ha voluto restituire spessore alle parole già lette, regalando dignità a quella carta sottile di cui sono fatti i quotidiani, trasformando le pagine destinate al macero in opere d’arte, fatte per resistere all’offesa del tempo. Il suo debutto come artista si terrà il 5 ottobre 2022 presso lo Spazio BIG Santa Marta di Milano, dalle ore 18:00. Le opere esposte raccontano l’effimero mondo delle notizie, il complesso processo di rielaborazione che emerge tra le pieghe degli stucchi, la ruvidità di sentimenti prepotenti sulla tela.



Paola Greggio ha trascorso la vita nell’ambiente giornalistico, ha imparato ad amare, evidenziare e usare le parole scritte di cui ben conosce la fugacità. «Il mio lavoro ha influenzato molto la mia arte» racconta. «Dagli anni ’80 mi occupo di comunicazione e vivere all’interno di un ufficio stampa fa comprendere tutto il lungo processo che sta dietro a una notizia e allo stesso modo fa prendere coscienza del fatto che dopo 24 ore dall’uscita, questa si spegne. Ma il vero input all’inizio della mia esperienza artistica è arrivato dal fortunato incontro con Silvia Dayan, artista di grande sensibilità, creatività e generosità. Mi ha insegnato a usare le spatole e a plasmare la materia per dare alla tela la forma dei miei pensieri. Quei pensieri che fluiscono e prendono forma grazie alle parole sulla carta stampata, che modello e valorizzo, immaginando percorsi, mondi, occasioni».



L’inaugurazione sarà solo il primo di una serie di eventi che si svolgeranno all’interno dello Spazio Big Santa Marta di Massimo Ciaccio, che coinvolgeranno ospiti provenienti da diversi ambiti lavorativi e dalle più disparate esperienze di vita, mantenendo il focus sull’utilizzo e l’importanza delle parole. Ogni mercoledì di ottobre ospiterà un evento con un ospite speciale, a partire dall’inaugurazione del 5 ottobre, proseguendo il mercoledì successivo, 12 ottobre, con l’evento “Parole alla musica – Note che raccontano la storia” con il chitarrista blues Reno Brandoni. Gli ultimi due appuntamenti coinvolgeranno invece il creatore di giochi ed artista Aldo Spinelli nell’evento del 19 ottobre dal titolo “Parola per Paola” e l’artista Lorenzo Perrone nell’evento “Senza parole” che si terrà durante il finissage del 26 ottobre.

29092022