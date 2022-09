x x

UBOLDO – Prende il via sabato 8 ottobre alle 21 la stagione teatrale 2022/2023 “tutti insieme per ripartire” del cine-teatro San Pio Sala della comunità di Uboldo.

Primo appuntamento del calendario la commedia musicale dal titolo “La porta è sempre aperta” portata in scena dalla compagnia teatrale San Giorgio di Limbiate. La serata, ad ingresso gratuito, sarà l’occasione per festeggiare l’ingresso del nuovo coadiutore Don Marco Guffanti in paese.

Prima della commedia, alle 20,30, in occasione del 50° anniversario dell’Avis di Uboldo ci sarà la premiazione dei migliori manifesti realizzati dai ragazzi delle scuole medie cittadine.

La stagione teatrale 2022/2023, che gode del patrocinio e del sostegno del comune di Uboldo, proseguirà poi sabato 29 ottobre con lo spettacolo musicale tributo ai Pooh opera III in concerto a cura degli Opera III – Band Tributo ai Pooh di Gallarate. Il biglietto del concerto ha costo di 20 euro.

Sabato 26 novembre sarà la volta della compagnia teatrale del Crivello di Uboldo che porterà sul palco della sala della Comunità la commedia brillante “non chiudete la porta” di Giuseppina Cattaneo.

Il nuovo anno si aprirà sabato 21 gennaio con la commedia musicale Piccole donne portata in scena dalla compagnia teatrale Kairos di Cairate.

Sabato 25 febbraio sarà ancora la musica protagonista con lo spettacolo Me Elton John, concerto dedicato a elthon john, con la compagnia della Torre di Rescaldina.

Chiuderà la Stagione Teatrale 2022/2023 della Sala della Comunità di Uboldo sabato 25 marzo la commedia musicale Il tizio che odia i musical della compagnia teatrale Didisì Musica L di Busto Arsizio. Per info e prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn