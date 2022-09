x x

SARONNO – Vittoria del Mkf Bollate nella finalissima della Coppa Regione per la categoria under 18, andata in scena l’altra sera al diamante saronnese di via De Sanctis, contro la locale formazione dell’Inox Team Saronno. Contro un Saronno che ha subito perso il lanciatore per un infortunio, è finita 20-0.

“La finale è stata a senso unico – ammettono con sportività i dirigenti del Saronno – Le nostre avversarie del Bollate Softball sono state oggettivamente più forti e più decise, a loro vanno i nostri più sinceri complimenti per la vittoria finale. Nonostante la sconfitta siamo comunque orgogliosi delle nostre ragazze, questo secondo posto servirà da lezione per le sfide future. Da sottolineare che questa finale è stata anche l’ultima partita giocata tra le giovanili per la nostra Aurora Treccani, classe 2004. Da oggi continuerà infatti nel “mondo dei grandi”; già durante questa stagione si è divisa tra Serie A1, Serie A2 e U18″.

(foto in alto: la formazione under 18 del Saronno; sotto quella del Mkf Bollate)

30092022