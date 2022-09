x x

GERENZANO – Da ottobre a Gerenzano un “Corso di apicoltura avanzato”: sono previste sette lezioni teoriche e pratiche, a partire dal mese prossimo e sino ad aprile 2023, a cura di Francesco Vacirca (zoonomo e apicoltore) e di Alessia Casati (veterinario e apicoltore). La quota di partecipazione è di 140 euro. L’iniziativa viene promossa al Parco degli aironi di via Inglesina, iscrizioni all’info point del parco entro il 2 ottobre o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

Nella prima lezione si parla della vita delle api e delle loro caratteristiche, alla seconda lezione il 29 novembre dei prodotti dell’alveare, nella lezione del 13 dicembre delle attrezzature apistiche, poi il 24 gennaio si parlerà di “buone pratiche apistiche” proseguendo quindi in vari approfondimenti anche pratici nelle successive lezioni. Tutte le lezioni inizieranno alle 20.30 e le lezioni si terranno al Parco aironi.

