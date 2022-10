Calcio 2′ cat X, grandi polemiche nella sconfitta del Cistellum contro l’Antoniana

x x

BUSTO ARSTIZIO- Nel posticipo della 5′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, l’Antoniana ospite il Cistellum in una partita tutt’altro che tranquilla, con grandi polemiche da parte degli ospiti per varie decisioni arbitrali e con un clima molto teso sugli spalti, finita per 3-2 per la squadra di casa.

La partita è molto combattuta e nervosa, con entrambe le squadre che giocano fin da subito per trovare la rete del vantaggio. Ci sono occasioni per entrambe le formazioni. L’Antoniana trova 2 delle sue reti su calcio di rigore, tra cui l’ultimo, il più contestato dalla squadra di Mister Giussani, fatto ribattere dal Direttore di gara. Tutti i goal della squadra di casa sono stati realizzati da D’Ascanio che, si porta a casa figurativamente il pallone, realizzando la tripletta personale. Il Cistellum, nonostante la sconfitta, ha poco da recriminarsi, poiché ha creato gioco e segnato due reti con Lo Bianco e il solito Costanzo, che rimane al comando della classifica marcatori con 8 reti siglate.



Con questa sconfitta il Cistellum perde il primato, ma rimane comunque a -1 punto dalla prima posizione, contesa, proprio dall’Antoniana, e dal Gorla Minore.

Antoniana-Cistellum 2016 3-2

ANTONIANA: Pansera, Risi, Bortignon, Laita, Villacis, Moneta (8′ s.t. Moro (44′ s.t. Deluca)), Blliku, Davi, Stabile (29′ s.t. Gianforti), D’Ascanio, Marcolini (15′ s.t. Appiani (47′ s.t. Martinoli)). A disp: Bottacin, Vesco, Da Boit, Galli.

ALL. Senziani.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Costanzo Z., Simone, Caruggi (44′ s.t. Colombo), Cozzi (42′ s.t. Pusceddu), Costanzo A., Lobianco, Rimoldi, Marazzi (33′ s.t. Montan). A disp: Naccari, Sapienza, Sassi, Hati, Radice, Costanzo An.

ALL. Giussani.