SARONNO – L’Az Pneumatica Robur Basket Saronno annuncia l’ingaggio di Guido Villamil Galan, centro argentino classe 1988 proveniente dal campionato spagnolo Liga Eba dove ha chiuso la stagione 2021/2022 nell’Huelva Comercio con 21 gare giocate, 11 punti e 7 rimbalzi di media in 30 minuti di utilizzo a partita. Alto 205 centimetri, porta nel roster di coach Renato Biffi indubbie qualità difensive ed offensive di presenza in area, di conoscenza cestistica e di fisicità. Parla benissimo italiano (abita in zona), si è già integrato nel gruppo partecipando al primo allenamento martedì sera e sarà già disponibile per la gara interna di sabato 8 ottobre (PalaRonchi, ore 21) con Marnate, valevole per il terzo turno del campionato di Serie C Gold.

Si tratta del terzo giocatore di passaporto straniero della storia della Robur. Il primo fu il simbolo della crescita della società, Charlie Yelverton, che vinse da giocatore il campionato di Serie D e successivamente contribuì in modo fondamentale alla formazione di tantissimi giovani talenti nel settore minibasket. Il secondo invece è stato Gabriel Parizzia, altro talentuoso argentino. Villamil rappresenta un profilo importante per la categoria e andrà ad inserirsi in un roster composto per la maggior parte da giovani cresciuti in casa con aggiunte di livello tecnico.

Il roster dell’Az Robur Basket Saronno 2022/2023:

playmaker: Luca Bellotti, Tommaso Banfi

guardie: Francesco De Capitani, Matteo Beretta, Alessandro Fabbian, Filippo Cova, Leonardo Figini

ali: Davide Tresso (capitano), Andrea Negri, Pietro Ugolini, Giacomo Motta

centri: Andrea Quinti, Pietro Fusella, Guido Villamil Galan

coach: Renato Biffi; assistenti: Ezio De Piccoli, Gianni Bettoni; preparatore: Francesco Giandomenico

(foto: Guido Villamil Galan)

