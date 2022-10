x x

SOLARO – Nella serata di domenica, a Chiunduno, l’amministrazione comunale di Solaro ha festeggiato i 25 anni della partecipata “Servizi comunali”. Ad essere presente all’evento la sindaca di Solaro, Nilde Moretti e l’assessore ai Lavori pubblici, mobilità e trasporto locale, edilizia scolastica e manutenzioni, Christian Caronno.

“Assieme a tutti i sindaci soci e a tutti coloro che lavorano per questa società – ha spiegato Nilde Moretti – c’è stata anche la posa della prima pietra di un nuovo impianto di smaltimento che verrà realizzato a zero impatto ambientale, proprio lì a Chiuduno e di cui beneficeranno tutti i soci.”



(In foto: la sindaca Nilde Moretti, l’assessore Christian Caronno, sindaco di Baranzate Luca Elia e amministratore unico servizi comunali Enrico De Tavonatti)

