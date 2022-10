x x

ORIGGIO – Sono arrivati alle 8 allestendo con cura il gazebo con lo striscione ma soprattutto con alcuni cavalieri con articoli e informazioni sul loro impegno e attività. Oggi, sabato 8 ottobre, all’ex Corte Fabbrica in via Repubblica ha debuttato il comitato Prospettive ex Novartis che ormai da mesi lavora dopo il trasferimento della multinazionale dalla sede alle porte di Origgio a Milano.

Nello storico stabile dovrebbe arrivare un polo logistico soluzione che preoccupa non poco i residenti di Origgio ma anche del comprensorio che riunendosi hanno dato vita al comitato.

“L’affluenza è stata buona – spiegano a fine mattinata – anche l’interesse di molti cittadini che, nonostante i numerosi articoli comparsi sui giornali, si interrogano su come sia possibile per le amministrazioni in carica non fare nulla per tutelare il nostro territorio”.

“Sono passati la consigliera Sabrina Banfi di Origgio Democratica, lista civica da sempre attenta e attiva nelle tematiche ambientali e Mario Ceriani di Promuovere Origgio”. Nessun contatto invece con l’Amministrazione comunale.

Tra le richieste dei cittadini origgesi che si sono fermati al gazebo soprattutto “quella di essere tenuti aggiornati sull’evolversi della situazione”.

“Noi – spiegano dal comitato – siamo consapevoli che l’ex Novartis sia un’area privata ma crediamo sia importante avere una comunicazione aperta con la proprietà e l’Amministrazione comunale per questo abbiamo chiesto un tavolo di confronto. Nel territorio comunale di Origgio si sono già 15 attività riconducibili alla logistica con importanti ricadute in termini di inquinamento e traffico. Aggiungerne un’altra in una zona già congestionata avrebbe pesanti ripercussioni. Non a caso su questo tema abbiamo scritto e coinvolto anche le Amministrazioni di Caronno e Saronno”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn