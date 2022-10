x x

CERRO MAGGIORE – Primo successo stagionale per l’Aurora Cmc Uboldese che in casa domenica pomeriggio ha battuto il Mariano. A segno il bomber Gurda dei padroni di casa al 22′, che ha pareggiato la rete in apertura dei comaschi, che si erano portato in vantaggio al 6′ con Villa. A decidere l’esito dell’incontro la segnatura di Passalacqua al 11′ della ripresa.

Aurora Uboldese-Mariano 2-1

AURORA UBOLDESE: Pasiani. Lelli Lu., Bartucci, Montani, Banfi, Pecorini, Alberti, Maiorano, Guarda, Passalacqua, Niesi. A disposizione Margariti, Lelli L., Besati, Fiore, Dell’Aera, Fontana, Fagotti, Belli, Calini. All. Maestroni.

MARIANO: Stropeni, Donghi, Boni, Zorioni, Diaoula, Benetti, Villa C., Mariani, Villa A., Mauri, Miccoli. A disposizione Franco, Trozzo, Aceto, Radio, Vocale, Sanzo, Urbano, Rada. All. Rione.

Arbitro: Rastellino di Seregno (Ciocci di Legnano e Laudicina di Legnano).

Marcatori: 6′ pt Villa (M), 22′ pt Guarda (A), 11′ st Passalacqua (A).

