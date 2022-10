x x

NERVIANO – Un gol del “solito” Dezio fa volare il Dal Pozzo. “Approfittando” del turno di riposo dell’Oratorio Passirana in questa quarta giornata di andata, il Dal Pozzo resta solo al comando della classifica.

Nervianese-Dal Pozzo 0-1

Nel girone A varesino, invece, sempre alla 4′ giornata, Busto 81-Airoldi Origgio 3-0 e San Luigi-Amor sportiva 0-3. In classifica guida l’Arnate a punteggio pieno, 12 punti, l’Amor è seconda a 9 punti; Airoldi a 4 punti.

Busto 81-Airoldi Origgio 3-0

San Luigi-Amor sportiva 0-3

Altre di Terza

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: i giocatori del Dal Pozzo sul campo della Nervianese oggi pomeriggio, festeggiano con i tifosi in tribuna dopo la vittoria contro la formaizone locale)

09102022