x x

BARANZATE – Pari senza gol fra Baranzatese e Universal Solaro: un incontro sicuramente interessante, quello di domenica pomeriggio a Baranzate, che metteva di fronte la matricola terribile del girone, ed una delle “grandi” del torneo, forse la squadra più in forma del momento.

Baranzatese-Universal Solaro 0-0

BARANZATESE: Englaro, Garcea, Perani, Dell’Anna, Ricci, Stoica, Capelli, Battaglia, Ruggeri, Messaoudi, Lillo. A disposizione Musitano, Carnazzola, Guastone, Fedele, Rasini, Fusto, Smaku, Formato, Pellizzi. All. Fratto.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Scotti, Greco, Panariello, Romanò, Franco, De Carlo, Giglio, Bottan, Fabozzi. A disposizione Cuzzolin, Acciaiuoli, Parisi, Baglio, D’Elia, D’Urso, Somaini, Miculi, Farioli. All. Broccanello.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio (Baracchi di Bergamo e Natale di Busto Arsizio).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

09102022