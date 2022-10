x x

SARONNO – Il militante numero 1 della Lega di Saronno è finito anche sulla stampa in lingua tedesca: il riferimento va a Elio Fagioli, fedelissimo del Carroccio e conosciutissimo in città, presente l’altra sera all’assemblea provinciale leghista che si è tenuta all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario, dove c’era anche il segretario federale della Lega, Matteo Salvini.

Press Italia24 deutsch riferisce una frase di Fagioli, che all’arrivo si è sipaticamente intrattenuto con i giornalisti all’esterno dell’auditorium, “non ci spaventano le difficoltà e non spaventano Salvini”. Quest’ultimo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ai cronisti, ma dentro alla sala non è mancata la foto ricordo con Fagioli.

(foto: Elio Fagioli con Matteo Salvini all’assemblea provinciale della Lega l’altra sera a Saronno)

