SARONNO – Un selfie con gli occhiali da sole e la temperatura di 24 gradi a Saronno per che l’8 ottobre non è proprio usuale. Una condivisione non proprio originalissima ma che nelle ultime ore è diventata virale sugli smartphone saronnesi alla luce del protagonista.

Già perchè a condividere la storia è stato Renzo Bossi figlio dei Umberto Bossi, senatur della Lega eletto in Parlamento nelle ultime elezioni ma soprattutto nuovo fautore della nascita della corrente “del Nord” della Lega.

Una presenza che non è passata inosservata a Saronno che già giovedì si è trovata ad essere “la capitale della Lega” visto la riunione a porte chiusa dei militanti della provincia che si è tenuta a Varese con tutti i vip da Salvini, a Giorgetti e Fontana.

A suscitare curiosità quindi la presenza di Renzo Bossi e la motivazione per cui si trovava in città al momento ancora top secret. A dare voce alla curiosità saronnese rilanciano la storia anche saronnogothic profilo instagram diventato un must di saronnesità e delle piazze virtuali dedicate ai saronnesi.

