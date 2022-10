x x

SARONNO – Sono terminate le opere per la sistemazione del tetto della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà in centro a Saronno, per porre rimedio ai danneggiamenti causati al giovane che il mese scorso, di notte, si era arrampicato sul tempio sacro. Prima si è intervenuti sul lato verso via Roma, poi l’autogru si è spostata nei giorni scorsi all’interno del cortile dove si trova la Casa parrocchiale, verso via Leopardi.

La pericolosa “scalata”

I fatti erano accaduti la notte di mercoledì 14 settembre. Un ventenne nel cuore della nottata si era infatti arrampicato sul tetto della chiesa. Arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i carabinieri della Compagnia cittadina avevano trovato il ragazzo, che verosimilmente aveva bevuto troppo, sul tetto della Prepositurale. Si era arrampicato sfruttando i pluviali.

