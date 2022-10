x x

SARONNO – Pubblico numeroso e attento al Mils per la presentazione del libro di Paolo Delfino sulla “finanza comportamentale” dal significativo titolo “Il risparmio è per la vita”. Nel dialogo con Giuseppe Nigro, l’autore ha presentato, secondo la linea di pensiero dell’economia comportamentale, il modo in cui l’investitore approccia il mondo della finanza, del risparmio e degli investimenti.

“L’ambiente degli investimenti – ha precisato Paolo Delfino – non è naturale, è fatto di regole e tecniche che spesso non sono intuitive e per gestirlo in modo corretto il risparmiatore deve cambiare il proprio comportamento”. In un momento di crisi come quello attuale Delfino si è dichiarato ottimista: bisogna imparare dalla storia. “Ci sono state molte crisi nel passato – chiarisce – ma ad ognuna di esse è seguita una ripresa. E’ importante però saper “cambiare”, non lasciarsi abbattere e affrontare la crisi con coraggio.”

Il lavoro di Paolo Delfino è chiaro, piacevole da leggere; attraverso racconti di cui sono protagonisti personaggi, definibili idealtipi, l’autore mette in risalto comportamenti tipici delle persone e ogni racconto rappresenta un insegnamento (alla stregua della “morale delle favole”). Presente all’incontro Laura Succi, vice sindaco e assessore di Saronno, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

12102022