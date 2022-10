x x

SARONNO – Questa domenica al palazzetto dello sport di via Gasparotto a Malnate, si è una speciale lezione a cura di Elisabetta Preziosa, pluripremiata ex ginnasta saronnese ed ora istruttrice di alto livello; durante questa speciale seduta di allenamento, quest’allenatrice d’eccezione, ha presieduto uno stage coreografico con le atlete della società malnatese.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Malnate e dal Centro Sportivo italiano, comitato di Varese.

La società della Ginnastica Malnate ci ha tenuto a porgere “Un grazie sentito a tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento. Ringraziamo di cuore tutti, atlete e genitori per la loro partecipazione. Un saluto a tutti sperando in futuro di poter ancora organizzare manifestazioni così importanti. Grazie di cuore a Elisabetta per tutta la passione che trasmetti, per la tua professionalità e semplicità”.

