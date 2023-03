x x

SARONNO – Mamma, papà e 2 figli nel bosco delle Groane a comprare cocaina: fermati dalla polizia. E’ successo alle porte di Saronno.

Lite stradale a tarda sera alle porte della Cassina Ferrara. E’ successo un episodio così violento che i passanti hanno chiamato le forze dell’ordine, ossia i carabinieri, intervenuti con un’ ambulanza. Cosa è successo esattamente?

Traffico in tilt ieri mattina, lunedì 27 marzo, alle porte di Saronno per lo scontro tra una bicicletta e un monopattino. E’ successo nei pressi della prima rotonda di via Varese provenendo da Gerenzano.

E’ iniziato con il ricordo di Angelo Proserpio, presidente dal 2005 recentemente scomparso la riunione del comitato direttivo della Società Storica Saronnese. “Il ricordo della sua sensibilità umana e culturale – ha sintetizzato il sodalizio che ha rivolto un saluto alla famiglia – ci accompagnerà nei futuri progetti che la Società Storica definirà”.

