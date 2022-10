x x

SARONNO – Riceviamo e con piacere pubblichiamo l’encomio di Antonia Garbagnati rivolto al personale dell’ospedale di piazzale Borella.

“Di recente sono stata ricoverata presso l’ospedale di Saronno, prima in Utic e successivamente in Cardiologia.

Desidero esprimere un caloroso ringraziamento a tutto il personale medico e ai miei colleghi infermieri (mi sento ancora una di loro!) che, nonostante le difficoltà e le incertezze che l’intero ospedale vive, riescono a dimostrare quotidianamente vicinanza, professionalità, disponibilità e passione per il proprio lavoro. Grazie per aver reso questo difficile momento meno faticoso.

Con sincera gratitudine.

Antonia Garbagnati

