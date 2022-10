x x

SARONNO / TRADATE – Autovelox, la polizia stradale pianifica gli abitali controlli della circolazione ed ha diffuso le indicazioni dei luoghi dove nei prossimi giorni verranno eseguiti i rilievi sulle velocità di transito degli autoveicoli.

Proprio oggi l’autovelox sarà collocato sull’autostrada A9 fra Saronno e Como. Restando in zona, nella giornata di sabato l’autovelox mobile sarà collocato lungo l’ex statale Varesina, fra Saronno, Tradate e Varese. Insomma, gli automobilisti sono avvisati: chi non rispetta i limiti rischia pesanti sanzioni. Obiettivo della polstrada è innanzitutto quello di svolgere opera deterrente, ma anche all’occorrenza sanzionare chi va troppo veloce.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale in servizio nella zona)

