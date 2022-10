x x

SOLARO – Grande partecipazione e interesse per la mostra organizzata domenica 9 ottobre al Maps (Movimento Associativo Pensionati Solaresi) di Solaro. Sono state esposte le opere del Gran Premio Fotografico organizzato dal sodalizio con il tema “La mia estate 2022 in fotografia”.

Sono pervenute 360 foto, selezionate poi da una giuria esterna, e 40 di queste sono state candidate alla finale. Gli Amici dell’Associazione “Cogli l’Attimo” hanno successivamente classificato il podio. Il primo premio è andato a Dinner for two (Antonio Coti Zelati), il secondo a Arte in spiaggia (Giuseppe Mingiardi) e il terzo a Le belle statuine (Raffaella De Maria).

Grande la partecipazione e grandissima la soddisfazione dei componenti del Consiglio Direttivo del Maps che hanno organizzato l’evento.

