Una storia imprenditoriale che si tramanda in famiglia, diventando un punto di riferimento proprio nel cuore della città degli amaretti. Ottica Stellin è un’eccellenza imprenditoriale del centro città, ma non tutti sanno che dietro le sue vetrine ricercate e la sua pluridecennale presenza a Saronno si nasconde una bellissima, duratura storia d’amore.

Siamo all’inizio degli anni ‘60 e il negozio così come lo conosciamo oggi viene aperto da una giovane coppia: i coniugi Stellin. Una coppia molto affiatata, unita anche sul fronte professionale da una comune passione per le scienze ottiche. Primo Stellin infatti di lavoro fa il fotografo ed è così talentuoso da diventare ben presto un riferimento ufficiale per la memoria fotografica degli eventi importanti del paese. Accanto a lui Lia, studentessa specializzatasi in ottica e optometria. In nome della loro passione comune, i coniugi Stellin decidono di acquistare un negozio in Galleria Corso Italia il cuore di Saronno: nasce così l’ottica degli Stellin. In poco tempo diventa un vero punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un paio di occhiali o di una foto in città.

Ottica Stellin è l’esempio perfetto di realtà imprenditoriale italiana, in cui l’attività passa di generazione in generazione, continuando ad aggiornarsi col tempo ma senza perdere il rapporto con una clientela fedele e con il territorio circostante. L’amore per l’optometria e la capacità di mettersi al servizio della comunità viene trasmesso da Lia e Primo alla figlia Simona, che raccoglie il testimone di entrambi i genitori. Una volta laureatasi e entrata nel contesto del negozio, decide di rilevarlo e portare avanti l’attività con la stessa cura e dedizione dei genitori. Ottica Stellin rimane una realtà familiare saronnese. Oggi nel negozio in Galleria troverete Simona Stellin, laureata in farmacia e specializzata in ottica. Come i suoi genitori, si occupa giornalmente di fornire assistenza e consigli ai clienti, guidandoli nella scelta di occhiali e delle lenti a contatto più adatte alle loro esigenze.

Ottica Stellin non fornisce solo un’ampia selezione di montature da vista e da sole. All’interno del negozio, oltre lo spazio espositivo molto curato, c’è un vero e proprio centro attrezzato con i dispositivi più moderni per condurre precisi esami della vista. Ottica Stellin inoltre si occupa nel proprio laboratorio di lavorare lenti e montature per personalizzarle per tutti i clienti, curando la messa a punto finale dell’occhiale: questo garantisce la massima personalizzazione e il giusto confort.

Tra i servizi di cui si può usufruire nel punto vendita di Simona Stellin c’è anche la contattologia. Forte della sua esperienza pluridecennale, Simona vi guiderà nella scelta delle lenti a contatto più adatte ai vostri occhi, dandovi utili consigli per applicarle nel modo migliore. Avete bisogno di un nuovo paio d’occhiali? Nella vasta gamma di marchi e modelli presenti in negozio saprà guidarvi nella scelta della montatura perfetta per voi, con un occhio all’estetica e ai trend dell’occhialeria internazionale, ma senza trascurare qualità e funzionalità.

Qualche incidente di percorso con i vostri occhiali? Da Ottica Stellin il laboratorio interno fornisce un utilissimo servizio per il montaggio e la manutenzione degli occhiali, per rispondere tempestivamente alle problematiche e agli SOS della clientela.

Ottica Stellin Galleria Corso Italia, 56/A – Saronno (VA)

Aperti dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.

Giorno di chiusura: Lunedì

Contattateci al numero 02 9609088

Oppure via mail: [email protected]

