CISLAGO – Domenica 16 ottobre, in piazza E. Toti, si terrà la 28esima edizione della Festa d’Autunno; alle 10 apriranno gli stand dove si potranno comprare: miele, funghi, dolci, pane, focacce, salamelle, trippa da asporto e gli alpini venderanno le caldarroste.

Alle 11 si esibiranno gli sbandieratori di Legnano, seguiti dal concorso “quanto pesa il cesto”; durante l’arco della giornata saranno esposti i quadri dei pittori della zona, i prodotti dei nostri agricoltori e sarà presente l’animazione per tutto il giorno.

Tutte le offerte della giornata saranno destinate al restauro dell’organo della chiesa e l’evento sarà annullato in caso di mal tempo.

