LIMBIATE – La festa per i 10 anni dei tifosi della Masnada sin dal pomeriggio di sabato e la sera l’anticipo di campionato di Terza categoria, vinto 2-1 contro la Legnanese. La giornata di ieri per la Frazione calcistica Dal Pozzo è andata davvero alla grande, al campo sportivo di via Corelli a Limbiate che ormai da qualche stagione è diventata la “casa” della compagine cerianese.

Per quanto riguarda il calcio giocato, i gialloverdi si sono imposti grazie ad una autorete e ad un gol di Daga: in virtù di questo risultato il Dal Pozzo resta saldamente al comando della classifica del girone. E per festeggiare oltre alla musica dal vivo, prima e dopo la gara, non sono mancati neanche i fuochi d’artificio.

Classifica: Dal Pozzo 15 punti, Oratorio Passirana, San Giorgio, Mascagni e San Giuseppe 9, Legnanese 7, San Vittore Olona 6, Nervianese 4, Legnarello e San Lorenzo 3, Rescalda, Virtus Sedriano, San Luigi Pogliano 0.

(foto: celebrazioni in tribuna per i 10 anni della Masnada)

16102022