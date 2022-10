Ieri a Saronno: Damiano pulisce il centro. Auto contro idrante. Oggi il via Roma street party. Ragazzina investita. Stadio così non va

x x

SARONNO – Volontario impegnato a pulire il centro di Saronno, “città trascurata”. Uno piccolo striscione con il proprio logo, smanicato ad alta visibilità arancione e tanta voglia di raccogliere rifiuti e spazzatura dai lati della strada e dalle aiuole. Così stamattina i saronnesi hanno visto, in piazza San Francesco prima, in via Diaz poi e infine in piazza Cadorna davanti alla stazione Damiano Marangoni il fondatore del gruppo Strade Pulite che da oltre 7 anni pulisce in solitaria strade e angoli della provincia di Varese.

“Il via Roma Street Party del 16 ottobre è pensato per dare una prospettiva diversa all’idea che abbiamo della strada. È un pomeriggio per sovvertire la visone per cui si tratti di uno spazio riservato solo al traffico veicolare, portando invece nella strada attività sociali che la facciano vivere in maniera diversa per qualche ora” E’ l’appuntamento in programma oggi in via Roma dall’intersezione con via Guaragna a quella con via Manzoni.

Suv contro idrante: è successo alle 22 della nottata, con tanta acqua che sino a mezzanotte – quando si è riusciti a bloccare la perdita – ha invaso via Campo sportivo di Cogliate. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e la protezione civile. I militari dell’Arma stanno adesso ricostruendo l’accaduto.

Ragazzina investita ieri a Saronno: è successo alle 12.30 in via Varese all’altezza della rotonda all’incrocio con via Legnanino, praticamente accanto alle Poste.

Stadio così non va. Ma oggi sarà comunque festa per i tifosi del Fbc Saronno. Intervista al presidente della società calcistica.