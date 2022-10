x x

LOMAZZO – Rallenta la matricola Esperia Lomazzo, questo pomeriggio nella settima giornata del campionato di Promozione sconfitta dal Cas-Amici dello sport di Sacconago. Per gli ospiti a segno Cassina, hanno risposto i locali con Avinci e Rimoldi.

Cas Amici dello sport-Esperia Lomazzo 2-1

CAS AMICI DELLO SPORT: Di Mango, Cozzi, Finato, Caccia P. (41′ st Zaroli), Tirelli, Rorato, Caccia M. (46′ st Rimoldi), Trevisan, Avinci, Vidhi (31′ st Moretto), Macchi. A disposizione Castiglioni, Grassini, Brando, Riccio, Sala, Pau. All. Cau.

ESPERIA LOMAZZO: Volontè A., Cassina, Ronzoni (9′ st Riolo), Leone (9′ st Garri), Pisani, Quitadamo, Romeo, Canavesi (25′ st Cara), Pozzi (9′ st Brittanni), Drago, Metti (9′ st Sala). A disposizione Castagna, Volontè R., Fattizzo, Atti. All. Lupi.

