CISLAGO- Nella 7′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum ospita in casa la Solbiatese. La squadra di Mister Giussani torna alla vittoria, dopo un periodo negativo con una sconfitta e un pareggio nelle scorse due giornate, e lo fa vincendo per 3 a 0 su un’ottima rosa come quella della Solbiatese.



Nella prima frazione di gioco il Cistellum parte meglio rispetto alla squadra ospite, ma al 33′ rimane in dieci uomini per l’espulsione di Lobianco per proteste, seguite in seguito a un fallo punito con il giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, però, i viola continuano a spingere nella metà campo avversaria, costringendo il portiere avversario a un brutto rinvio, che finisce tra i piedi di Caruggi che da fuori area fa 1 a 0.



Nel secondo tempo la Solbiatese entra in campo con uno spirito differente, cercando di pareggiare il conto delle reti, ma le offensive non vanno a buon fine e, al 74′ viene espulso Re per somma di ammonizioni, ristabilendo così la parità numerica. A questo punto il Cistellum, sfrutta il momento favorevole e al 76′ raddoppia con la rete in ripartenza di Costanzo. All’82’ chiude la partita la squadra di casa, sempre su contropiede, con una grande incursione di Hati che serve Cozzi che non sbaglia e chiude la partita.



Grazie a questa vittoria, il Cistellum sale in seconda posizione a -3 dalla capolista, il Gorla Minore ancora imbattuto. Solbiatese che rimane ferma a 10 punti in 8′ posizione.



Cistellum 2016-Solbiatese 3-0

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Caruggi, Cozzi, Costanzo, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disp: Naccari, Hati, Jaouhar, Sassi, Pusceddu, Radice, Montan, Morosi, Sapienza, Colombo.

ALL. Giussani.

SOLBIATESE: Galizia, Casotto, Bernasconi, Santaniello, Paolillo, Daggiano, Re. Bertoldi, Diomande, Possoni, Ferri. A disp: Perin, Nigro M., Vinotti, Nigro F., Calvi, Caldera, Pedotti, Guidali, Antonello.

ALL. Belvisi.